OFICIAL: Un român din 4 se află sub pragul sărăciei: 5 milioane de oameni trăiesc de pe o zi pe alta - VIDEO

Ultima statistică referitoare la nivelul de trai ne arată cât de gravă este de fapt criza în care ne adâncim

O ducem din ce în ce mai greu, iar ultima statistică referitoare la nivelul de trai ne arată cât de gravă este de fapt criza în care ne adâncim. Datele Institutului Național de Statistică sunt șocante: un român din 4 traieste sub pragul sărăciei și nu are nicio șansă să scape de această situație. La fel de grav este și faptul că sunt discrepanțe uriașe între regiuni.

Vine iarna si viaţa este tot mai aspră la țară. Bătrânii rămaşi singuri sunt cocoșați de poverile zilnice. Îşi drămuiesc sărăcia de la o zi la alta, iar puținele lor bucurii sunt încurajările nepoților și copiilor.

În satul Comoara, județul Teleorman, echipa Realitatea PLUS l-a găsit pe Nea Ion. Un bătrânel care abia își aprinsese soba cu crenguțele adunate din pădure.

„Vrem să trecem iarna asta... acum ce sa facem... trăim cu speranța că o fi mai bine. Am 8 milioane... pai ce să facem, acum banii nu se ajunge să mai cumperi și îmbrăcăminte și lemne. Lemenele te omoar”, a spus bunicul.

Institutul Național de Statistică a publicat ultimele date referitoare la nivelul de trai din țara noastră, iar cifrele sunt cu adevărat alarmante.

Ne-am obișnuit de mai mulți ani să fim pe primele locuri în toate topurile europene ale sărăcie. De fapt, nici nu mai e nevoie de statistici pentru a ne da seama că, pentru mulți dintre noi, traiul zilnic este o probă de supraviețuire.

RATA SĂRĂCIEI ÎN ROMÂNIA

- 1 din 4 români trăiește sub pragul sărăciei

- 4,5 milioane de cetățeni sunt săraci





UNDE SUNT CELE MAI SĂRACE PERSOANE

- regiunea Nord-Est – 35,6 %

- regiunea Sud-Vest – 32,7 %

- regiunea Sud-Est – 32,6%





CINE ESTE EXPUS RISCULUI DE SĂRĂCIE

- 40% dintre femeile care locuiesc singure

- persoanele singure, peste 65 de ani – 42,1%

- tinerii între 18 și 24 de ani