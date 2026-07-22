Economie· 1 min citire

Noi scumpiri la carburanți. Cât plătesc acum românii pentru benzină și motorină în marile orașe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat22 iul. 2026, 10:53
SursăRealitatea.Net

Prețurile la carburanți rămân la cote ridicate, iar șoferii români plătesc tot mai mult pentru un plin. Motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru, în timp ce benzina ajunge, în unele stații, la aproape 9 lei pe litru.

Cât plătesc românii din marile orașe pentru carburanți

Comparativ cu luna trecută, costul unui plin de 50 de litri de benzină este mai mare cu aproape 13 lei. În cazul motorinei, scumpirea este și mai accentuată, un plin fiind mai scump cu aproximativ 26 de lei.

În București, benzina se vinde cu prețuri cuprinse între 8,69 și 8,78 lei pe litru, iar motorina costă între 9,49 și 9,65 lei pe litru, peco-online.ro

În Cluj-Napoca, benzina ajunge până la 8,99 lei pe litru, iar motorina se menține în intervalul 9,49–9,65 lei pe litru.

La Iași, benzina costă între 8,72 și 8,78 lei pe litru, în timp ce motorina se comercializează la prețuri cuprinse între 9,49 și 9,65 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii plătesc între 8,59 și 8,99 lei pentru un litru de benzină, iar motorina costă între 9,49 și 9,65 lei pe litru.

Diferențele de preț dintre benzinării pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru, însă un lucru este comun în toate marile orașe: motorina rămâne semnificativ mai scumpă decât benzina și se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

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