Antonia şi VUNK, în recital la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară 'Trofeul Tinereţii' - Amara

Publicat 22 iul. 2026, 11:05 Sursă realitatea.net

Antonia şi trupa VUNK vor fi invitaţii speciali ai ediţiei din acest an a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti 'Trofeul Tinereţii' - Amara, care va avea loc în perioada 1-2 august la Grădina de Vară din staţiune.

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