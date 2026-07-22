Antonia şi VUNK, în recital la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară 'Trofeul Tinereţii' - Amara

Antonia şi trupa VUNK vor fi invitaţii speciali ai ediţiei din acest an a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti 'Trofeul Tinereţii' - Amara, care va avea loc în perioada 1-2 august la Grădina de Vară din staţiune.
Potrivit informaţiilor făcute publice de organizatori, Antonia va susţine recitalul pe 1 august, în prima seară a festivalului, iar trupa VUNK va urca pe scenă în cea de-a doua seară, pe 2 august.
'Pe 1 august, Antonia urcă pe scena Trofeului Tinereţii Amara, ediţia 58. O seară în care energia de concert se întâlneşte cu emoţia festivalului, cu vocile tinere şi cu publicul care face fiecare moment să se simtă mai puternic. Pe 2 august, VUNK aduce energia live pe scena Trofeului Tinereţii Amara, ediţia 58. O seară în care muzica se cântă tare, se simte aproape şi se trăieşte împreună cu voi, la Grădina de Vară Amara', au transmis organizatorii.
Ediţia din acest an este dedicată compozitorului Horia Moculescu, despre care organizatorii afirmă că va conferi o semnificaţie aparte evenimentului.
Pe scena festivalului vor evolua 12 finalişti, selectaţi în urma semifinalei, precum şi câştigătoarea Trofeului Tinereţii Amara 2025, Melissa Antonesi. Finaliştii vor interpreta piesele live, atât în concurs, cât şi în Gala Laureaţilor, fiind acompaniaţi de VIBE Orchestra, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.
Preşedintele juriului ediţiei din acest an va fi artista lirică Ozana Barabancea, alături de un juriu format din profesionişti, care, potrivit organizatorilor, 'poate transforma participarea la festival într-o adevărată rampă de lansare pentru finalişti'.
Trofeul Tinereţii Amara 2026 este în valoare de 10.000 de lei şi este însoţit de un pachet complet de lansare artistică, care include producţia a două piese muzicale originale, realizarea a două videoclipuri profesionale, o şedinţă foto, dezvoltarea identităţii artistice şi o campanie integrată de promovare în mediul online.
De asemenea, se vor acorda Premiul I - 5.000 de lei şi producţia unei piese muzicale originale, Premiul al II-lea - 4.000 de lei, Premiul al III-lea - 3.000 de lei, o Menţiune în valoare de 1.500 de lei şi Premiul de popularitate, în valoare de 1.500 de lei.
Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural 'Ionel Perlea' Ialomiţa.
AGERPRES