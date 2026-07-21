Noua lege a salarizării: artificiile prin care își măresc lefurile aleșii. Cât vor câștiga președintele și premierul

Publicat 21 iul. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

Noua Lege a salarizării pregătește majorări importante pentru demnitarii statului român, iar creșterile ar urma să fie aplicate treptat până în anul 2031. Președintele României, premierul, parlamentarii și primarii se află printre cei care ar urma să primească indemnizații mai mari, potrivit grilelor prevăzute în proiect, conform Realitatea PLUS.

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