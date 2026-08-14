Rusia ridică tonul! Lavrov anunță măsuri „mult mai dure” împotriva ajutorului occidental pentru Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că Moscova nu respinge posibilitatea unui nou dialog cu Statele Unite, însă a avertizat că Rusia își va intensifica eforturile pentru a distruge sprijinul militar occidental destinat Ucrainei.
Lavrov a afirmat că Rusia a transmis Departamentului de Stat american o serie de întrebări privind presupusa implicare a Washingtonului în atacurile ucrainene asupra unor obiective aflate în teritoriul rus. Moscova susține, printre altele, că SUA furnizează informații care ar ajuta Ucraina să își planifice atacurile.
Potrivit oficialului rus, Kremlinul așteaptă un răspuns din partea administrației americane. În același timp, Lavrov a transmis că Rusia rămâne deschisă unor discuții cu Washingtonul și că Vladimir Putin ar fi dispus să primească din nou emisarii americani pentru discuții privind războiul din Ucraina.
Tonul Moscovei devine însă mult mai dur atunci când vine vorba despre sprijinul militar acordat Kievului. Lavrov a anunțat că Rusia își va intensifica acțiunile împotriva livrărilor occidentale destinate armatei ucrainene.
Șeful diplomației ruse a transmis că Moscova își va schimba metodele și va acționa „mult mai dur” pentru a distruge ceea ce consideră că alimentează mașina de război a Ucrainei din Occident.
Declarațiile vin într-un moment în care Ucraina se confruntă cu dificultăți în asigurarea unor echipamente esențiale pentru apărarea antiaeriană, în special interceptoare necesare pentru contracararea rachetelor rusești.
În ceea ce privește negocierile de pace, nu au mai avut loc discuții directe între Rusia și Ucraina din luna februarie. Statele Unite și-au suspendat ulterior eforturile de mediere, în contextul conflictului cu Iranul.
Astfel, mesajul transmis de Moscova este unul contradictoriu: Rusia spune că nu refuză dialogul cu Washingtonul, dar, în același timp, amenință cu intensificarea acțiunilor împotriva sprijinului occidental pentru Kiev.