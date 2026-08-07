Operațiune fără precedent pe Dunăre. Cum funcționează digul din barje care ajută centrala de la Cernavodă

O operațiune complexă a început vineri pe Dunăre, în apropierea brațului Bala, unde primele două barje au fost scufundate controlat pentru a contribui la redirecționarea apei către Cernavodă. Intervenția are ca scop creșterea cantității de apă care ajunge la sistemele de răcire ale Reactorului 2 al centralei nucleare.
După mai multe zile de pregătiri și amânări, cele două barje au fost puse în mișcare în jurul orei 14:30. Un împingător de mari dimensiuni le-a transportat spre zona stabilită, fiind însoțit de alte două ambarcațiuni mai mici.
Cum sunt scufundate barjele
Poziționarea navelor a fost făcută cu ajutorul unor măsurători precise, iar zona în care urmau să fie amplasate a fost marcată cu balize. Pentru manevrarea barjelor au fost implicați comandanți de împingătoare cu experiență în astfel de operațiuni.
După alinierea în poziția stabilită, pompierii au început inundarea controlată a camerelor etanșe ale barjelor. Apa este introdusă treptat pentru ca navele să se scufunde în condiții controlate și pentru a reduce riscul ca acestea să se răstoarne sau să fie deplasate de curent.
Presiunea apei poate însă modifica poziția unei barje în momentul scufundării. Specialiștii implicați în operațiune spun că, tocmai de aceea, fiecare etapă a fost pregătită și coordonată atent.
Cum ajută barjele la devierea Dunării
Cele două barje scufundate formează prima parte a unui dig artificial menit să reducă debitul care se îndreaptă pe brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare de apă către Dunărea Veche.
Prin această intervenție, autoritățile încearcă să crească nivelul apei în zona Cernavodă și să asigure debitul necesar funcționării în condiții de siguranță a sistemelor de răcire ale Reactorului 2.
Planul presupune realizarea unui al doilea dig artificial cu ajutorul altor două barje, care ar urma să fie scufundate la sfârșitul acestei săptămâni. Împreună, cele două structuri sunt menite să contribuie la redirecționarea unei părți din debitul Dunării către vechiul braț al fluviului.
Un nou canal pentru captarea apei
În paralel cu operațiunea de scufundare a barjelor, specialiștii au decis să intervină și asupra zonei de intrare pe brațul Dunării. Aici urmează să fie realizat un canal de captare cu o adâncime de 8 metri, o lățime de 45 de metri și o lungime de aproximativ 300 de metri.
Debitul Dunării la intrarea în România este în prezent de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă. Potrivit estimărilor hidrologilor, valoarea ar urma să se mențină în această perioadă, urmând ca după 13 august debitul să crească treptat.
Autoritățile continuă astfel intervențiile pentru a aduce cât mai multă apă spre Cernavodă, într-un context în care nivelul scăzut al Dunării a pus presiune asupra alimentării cu apă necesare sistemelor de răcire ale centralei.