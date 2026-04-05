Reducerea accizei, „înghițită” de scumpiri: motorina trece de 10,5 lei/litru în unele benzinării

Scumpirile la pompă depășesc măsurile Guvernului! Prețul motorinei urcă din nou în benzinării, totul în timp ce românii deja au strâns cureaua de când s-au scumpit prețurile carburanților.

Prețurile carburanților continuă să crească rapid, iar majorările recente au anulat practic efectul reducerii accizei anunțate de Guvern. În doar o zi, motorina s-a scumpit cu peste 20 de bani pe litru, ajungând la aproximativ 10,51 de lei pentru varianta standard în unele benzinării.

Astfel, reducerea de aproximativ 30, chiar 36 de bani pe litru urmează să fie deja absorbită de aceste creșteri. Situația creează incertitudine în piață, iar impactul este resimțit direct de șoferi, care suportă costuri tot mai mari. Rămâne de văzut cum vor evolua prețurile în perioada următoare, cum vor reacționa autoritățile și dacă consumatorii își vor adapta comportamentul în fața acestor scumpiri.