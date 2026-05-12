Summitul B9 de la București. Deciziile cruciale care vor schimba soarta lumii – analiză de Ana Maria Păcuraru - VIDEO

Astăzi ajung în România primii lideri de state care vor participa miercuri la Summitul B9. Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire bilaterală cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, precum și o cină de lucru cu șeful NATO, Mark Rutte. Cei mai importanți lideri vin la București pentru discuții‑cheie privind securitatea regională. Și Donald Trump își trimite oamenii de încredere. Tot ce se întâmplă la summitul B9 poate fi urmărit minut cu minut la Televiziunea Poporului! Miza uriașă a întâlnirii de la București a fost analizată de jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru.

B9, de la forum regional la pilon strategic al NATO

Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice este, în esență, despre securitatea transatlantică. Dar pentru a înțelege de ce contează cu adevărat ce se va întâmpla mâine, trebuie să înțelegem miza reală. B9 a fost creat în 2015 ca un forum de consultare regională. Astăzi s-a transformat într-un pilon politico‑strategic cheie al Alianței Nord‑Atlantice. Iar acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că Statele Unite au ales să rămână alături de aliații lor de la frontiera estică.

Mâine, la aceeași masă, cele nouă state din estul NATO, împreună cu țările nordice, formează un arc de securitate care se întinde de la Cercul Arctic până la Marea Neagră. Dar care sunt mizele reale ale summitului?

Mizele militare: apărare antiaeriană, mobilitate și angajamente concrete

Prima miză: summitul este văzut ca un moment cheie pentru conturarea unei poziții comune privind apărarea antiaeriană și mobilitatea militară din regiune. Concret: cine dislocă, cine finanțează, cine răspunde primul în caz de escaladare? Exact ceea ce administrația americană a cerut aliaților europeni să clarifice.

A doua miză: observatorii urmăresc dacă vor apărea angajamente concrete — forțe rotaționale suplimentare, cadre comune de activități pentru apărarea aeriană și antirachetă, investiții în infrastructură care să traducă alinierea politică în pregătire operațională reală. Declarațiile politice nu mai sunt suficiente. America a dat semnalul, iar aliații trebuie să livreze.

Statele Unite vor fi prezente mâine la București prin subsecretarul de stat Thomas Dinano, specialist în controlul armamentelor și securitate internațională — un mesaj direct că Washingtonul urmărește și se implică în proces.

Ungaria și Slovacia, ambele membre B9, cu poziții tot mai divergente față de Ucraina, ar putea folosi summitul pentru agende proprii, adâncind fracturi în loc să le repare. Ungaria trimite doar ambasadorul la București, nu un lider. Este un semnal diplomatic care nu trece neobservat și ridică întrebări despre coeziunea reală a formatului.

Extinderea cu țările nordice și mesajul strategic pentru Rusia și Ucraina

Mai există o întrebare care planează asupra summitului: dacă extinderea cu țările nordice devine formală, vom avea la aceeași masă toți membrii NATO de pe flancul estic, de la Baltică la Marea Neagră — un format cu o greutate strategică enormă. Sau va rămâne doar o consultare? Mâine vom ști mai mult.

Momentul cheie va fi la ora 17, la declarațiile comune de presă ale președintelui Nicușor Dan, ale omologului polonez Nawrovski și ale secretarului general NATO, Mark Rutte. Se așteaptă o declarație comună care să sublinieze consolidarea relațiilor transatlantice, amenințarea Rusiei și sprijinul pentru Ucraina. Tonul și conținutul acestei declarații vor fi analizate cu atenție la Kiev, la Moscova și la Washington.