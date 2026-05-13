Noi reguli europene pentru protecția turiștilor. Ce drepturi noi au românii care merg în vacanțe

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru pachetele turistice, menite să protejeze mai bine călătorii și să clarifice obligațiile agențiilor de turism, platformelor online și organizatorilor de vacanțe.

Directiva UE 2026/1024 intră în vigoare la nivel european pe 28 mai 2026, dar statele membre, inclusiv România, trebuie să o transpună în legislația națională până la 29 septembrie 2028. Aplicarea efectivă este prevăzută din 29 martie 2029.

Noile prevederi stabilesc drepturi mai clare pentru turiști: informarea completă înainte de semnarea contractului, existența unui organizator responsabil, posibilitatea transferării contractului și reguli stricte privind majorarea prețului.

Dacă prețul crește cu peste 8%, clientul poate renunța la contract și primește banii înapoi. De asemenea, în caz de anulare a pachetului, rambursarea trebuie făcută în maximum 14 zile, iar voucherele pot fi oferite doar opțional.

Călătorii vor beneficia și de protecție în caz de insolvență, inclusiv rambursarea sumelor plătite sau repatrierea, dacă vacanța a început deja.