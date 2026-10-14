Mark Rutte cere NATO să intensifice sprijinul pentru Ucraina: „Aliații trebuie să facă mai mult”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut miercuri, 14 octombrie, statelor membre să intensifice sprijinul acordat Ucrainei, în special în domeniul apărării aeriene, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.
Declarația a fost făcută la Tallinn, capitala Estoniei, unde oficialul a avertizat și asupra campaniei de acțiuni hibride atribuite Rusiei împotriva aliaților NATO.
Atacurile rusești au provocat victime și pene de curent
În noaptea de marți spre miercuri, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina s-au soldat cu cel puțin șapte morți și au lăsat aproximativ 600.000 de persoane fără electricitate.
Mark Rutte a subliniat că apropierea iernii face și mai importantă protejarea infrastructurii esențiale și consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei.
„Odată cu venirea iernii și în timp ce agresiunea Rusiei nu slăbește, aliații trebuie să facă mai mult, mai ales pentru a susține apărarea aeriană a Ucrainei”, a declarat secretarul general al NATO.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat atacurile și a acuzat Moscova că ignoră apelurile pentru oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice.
Rutte avertizează asupra acțiunilor hibride ale Rusiei
Șeful NATO a afirmat că Rusia continuă atât atacurile împotriva civililor ucraineni, cât și acțiunile hibride îndreptate împotriva statelor membre ale Alianței.
Acestea pot include acte de sabotaj, incendieri intenționate și alte operațiuni care se situează sub pragul unui atac militar convențional. Astfel de incidente au provocat îngrijorări în mai multe țări europene, care avertizează asupra riscurilor pentru securitatea infrastructurii și a instituțiilor.
Rutte a susținut că asemenea acțiuni urmăresc să slăbească hotărârea aliaților și să reducă sprijinul acordat Kievului. El a cerut statelor membre să nu permită ca aceste incidente să afecteze unitatea NATO.
„Rușii adoră să ne vadă zdruncinați”
În discursul său de la Tallinn, Mark Rutte a avertizat că reacțiile publice excesive la incidentele hibride ar putea servi intereselor Moscovei.
„Rușii adoră să vorbim toată ziua despre ele, să fim zdruncinați de ele și să organizăm conferințe de presă pe tema lor”, a declarat secretarul general al NATO.
Oficialul a precizat că Alianța va reacționa atunci când va considera necesar, însă nu toate răspunsurile vor fi făcute publice.
Rutte a mai afirmat că Rusia încearcă să slăbească determinarea aliaților și să oprească sprijinul pentru Ucraina, dar a dat asigurări că NATO nu se va lăsa intimidată.
NATO își menține sprijinul pentru Ucraina
Declarațiile secretarului general vin într-un moment în care Ucraina se confruntă cu noi atacuri asupra infrastructurii sale, iar protejarea sistemului energetic devine o prioritate înaintea sezonului rece.
Apelul lui Rutte vizează în special consolidarea apărării aeriene, astfel încât Ucraina să poată proteja populația și infrastructura critică. Totodată, mesajul său urmărește menținerea coordonării între statele membre NATO în fața presiunilor militare și a acțiunilor hibride atribuite Rusiei.
Deocamdată, nu au fost anunțate în cadrul conferinței de la Tallinn măsuri noi concrete privind ajutorul militar. Rutte a insistat însă că aliații trebuie să continue sprijinul pentru Kiev și să nu permită ca presiunile Rusiei să le afecteze hotărârea.