George Simion lansează un atac dur la adresa PSD: „Sunt disperați și nu au voie să iasă de la guvernare”

Liderul AUR, George Simion, a lansat o serie de acuzații la adresa Partidului Social Democrat, susținând că actuala coaliție de guvernare este menținută sub presiune externă și din cauza vulnerabilităților penale ale liderilor săi. Simion respinge scenariul unei ieșiri de la guvernare a social-democraților, numind termenul de 20 aprilie un simplu „balet politic” fără finalitate.

O „Coaliție a vulnerabilității”

Potrivit declarațiilor lui Simion, PSD se află într-o alianță conjuncturală forțată cu figuri precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan și USR, totul pentru a izola AUR. Motivul pentru care social-democrații nu părăsesc Executivul ar fi, în viziunea liderului AUR, existența unor dosare compromițătoare. „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili”, afirmă Simion, sugerând că deciziile politice sunt dictate de frica de repercusiuni juridice.

Respingerea scenariilor despre negocieri secrete

George Simion a catalogat informațiile apărute în spațiul public privind presupuse întâlniri cu Ilie Bolojan drept „invenții ale vuvuzelelor media”. El susține că aceste zvonuri fac parte dintr-o strategie de manipulare, similară cu acuzațiile anterioare privind o apropiere de Nicușor Dan.

În plus, acesta a ținut să sublinieze stabilitatea propriului partid, negând orice ruptură internă. Simion susține că AUR este singura formațiune care nu a putut fi divizată de adversari. Liderul AUR îi acuză pe social-democrați că inventează conflicte în rândul parlamentarilor AUR pentru a masca propria criză internă.

Dilema PSD: Guvernarea sau dispariția?

Liderul AUR este de părere că PSD se află într-un impas major. Dacă rămân la guvernare, riscă erodarea masivă a capitalului electoral sau chiar „mazilirea” unor lideri importanți, precum Sorin Grindeanu.

Totuși, Simion reiterează că PSD nu are libertatea de a acționa independent, amintind de eșecuri precum:

Lipsa indexării reale a pensiilor. Continuarea programului de închidere a minelor. Eșecul de a restitui CASS-ul mamelor.

În finalul intervenției sale, George Simion face un apel la mobilizare, cerând românilor să „strângă rândurile” pentru a prelua puterea de la actuala clasă politică, pe care o consideră incapabilă să mai servească interesele naționale.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

