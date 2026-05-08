Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei

Ministerul Afacerilor Externe a finalizat o amplă reevaluare a patrimoniului aflat în administrare, iar rezultatele arată o valoare uriașă a imobilelor deținute de instituție atât în România, cât și peste hotare.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a precizat că procesul de actualizare a fost realizat după o pauză de patru ani.

Potrivit oficialului, evaluarea a fost făcută cu ajutorul unor specialiști și a vizat sute de proprietăți aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe. În total, patrimoniul analizat include clădiri și terenuri răspândite în zeci de orașe din întreaga lume.

Sute de proprietăți aflate în administrarea MAE

Șefa interimară a diplomației române a anunțat că reevaluarea a cuprins 205 imobile situate în 50 de țări.

“Am actualizat, după patru ani, valoarea imobilelor în proprietatea MAE, o bună parte în afara țării, cu evaluatori specializați: 205 imobile, 50 de țări, 4 miliarde de lei.

Hotărârea de Guvern de actualizare a valorii de inventar a imobilelor pe care MAE le administrează în țară și în străinătate include 123 de clădiri, 77 de terenuri- totalizând o valoare actualizată de aproximativ 4,06 miliarde de lei.

Patrimoniul reevaluat se află în 60 de orașe din 50 de țări și include sedii de ambasade, consulate, reședințe ale șefilor de misiune, anexe tehnice și terenuri aferente”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

În patrimoniul reevaluat intră sedii de ambasade și consulate, locuințe destinate șefilor de misiuni diplomatice, anexe tehnice și terenurile aferente acestora. O mare parte dintre proprietăți sunt amplasate în afara țării.

MAE pregătește renovări și investiții în clădirile aflate în străinătate

Ministrul interimar de Externe a explicat că autoritățile au inclus cu prioritate în bugetul acestui an un fond special destinat patrimoniului administrat de MAE. Banii ar urma să fie folosiți pentru reparații și lucrări de renovare la clădirile aflate în administrarea statului român.

Potrivit Oanei Țoiu, planul urmărește reducerea costurilor generate de chirii plătite în prezent pentru anumite misiuni diplomatice care funcționează în clădiri închiriate.

“Urmează ca această investiție să fie recuperată în timp prin mutarea unor misiuni din clădiri închiriate, unde sunt acum, înapoi în clădirile proprietate a statului român după renovarea acestora, cu o economie anuală a bugetului public estimată la 3-4 milioane de euro”, a detaliat ministrul.

Conform datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, reevaluarea patrimoniului vine după patru ani în care valorile de inventar ale acestor proprietăți nu au mai fost actualizate.