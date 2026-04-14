Franța și Marea Britanie vor găzdui discuții privind securitatea în Strâmtoarea Ormuz

Sursă: realitatea.net

Președintele Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida vineri, la Paris, o conferință internațională dedicată securității în Strâmtoarea Ormuz.

La reuniune vor participa state neimplicate direct în conflict, dispuse să contribuie la o posibilă misiune navală, care ar urma să fie activată atunci când condițiile de securitate o vor permite. O parte dintre participanți se vor alătura discuțiilor prin videoconferință.

Plan pentru escortarea petrolierelor și reluarea circulației în siguranță

Inițiativa vizează o misiune cu caracter defensiv, menită să asigure libertatea de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel global. Franța și Marea Britanie lucrează de mai multe săptămâni la un plan care presupune escortarea petrolierelor și a navelor comerciale, pentru a le permite să traverseze în siguranță zona afectată de tensiuni.

Situația din Strâmtoarea Ormuz este complicată de măsuri impuse de ambele părți. Statele Unite au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce Iranul a reacționat prin propriile restricții în zonă. Teheranul a criticat acțiunile americane, considerându-le o încălcare a suveranității sale. În acest context, navele comerciale sunt nevoite să obțină aprobări din partea ambelor state pentru a putea tranzita.

Chiar și așa, în ultimele zile, mai multe nave, inclusiv petroliere și cargouri, au reușit să traverseze strâmtoarea. În paralel, autoritățile de la Bagdad au anunțat că au ajuns la acorduri cu SUA și Iranul pentru a reduce impactul blocadei asupra exporturilor de petrol irakiene.

Potrivit oficialilor, aceste înțelegeri ar permite continuarea transportului de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, deși detaliile nu au fost făcute publice. Irakul, unul dintre principalii exportatori de petrol din regiune și membru al OPEC, depinde în mare măsură de această rută.

Risc de escaladare, pe fondul tensiunilor din regiune

Analiștii avertizează că situația rămâne instabilă și există riscul unei escaladări rapide. Dacă transporturile de petrol iranian vor fi blocate complet, Iranul ar putea răspunde prin restricționarea accesului altor nave în strâmtoare, ceea ce ar afecta grav fluxurile globale de energie.