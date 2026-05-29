Un deputat rus susține că acuzațiile României privind drona de la Galați ar fi "o provocare"
Sedință în plen a Dumei de Stat
Un deputat rus, membru al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, susține că acuzațiile României la adresa Rusiei, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane, ar fi „o provocare”. Acuzația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT, că drona făcea parte dintr-un grup mai mare de aparate fără pilot aparținând Rusiei.
„Nimeni nu se obosește să ofere dovezi. Prezumția de nevinovăție a lipsit mult timp în țările occidentale. Chiar își dau capul de pereți și spun imediat că este mâna Rusiei”, a declarat Andrei Kolesnik, într-un interviu pentru Lenta.ru.
Mai mult, politicianul a afirmat că în spatele acestor acuzații s-ar afla o strategie de a „zugrăvi Rusia ca pe o figură sinistră”.
"Cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României", a mai spus preşedintele.
