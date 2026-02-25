Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt

Dezamăgire majoră pentru Cristian Chivu și Inter Milan, eliminați din UEFA Champions League de formația norvegiană Bodø/Glimt.

După victoria cu 3-1 din tur, în Norvegia, Bodo/Glimt s-a impus și pe terenul italienilor, la Stadio Giuseppe Meazza, scor 2-1, obținând o calificare istorică.

Diferența de buget dintre cele două cluburi este uriașă, gruparea norvegiană având resurse de aproximativ 16 ori mai mici decât cele ale Interului. Cu toate acestea, presa italiană consideră că rezultatul nu are nicio scuză.

Cotidianul Gazzetta dello Sport a titrat dur, subliniind că eliminarea reprezintă „o rușine” și că nu există justificări pentru acest eșec. Publicația a lăudat totodată jocul norvegienilor, descriindu-i drept „o echipă capabilă să lovească decisiv în momentele-cheie”.

„Inter și-a jucat cea mai bună carte și a pierdut. Spectrul unui sezon european fără club italian devine tot mai real”, notează ziarul.

În aceeași notă, Corriere dello Sport vorbește despre „un dezastru”, afirmând că echipa, prezentă recent în două finale de Champions League, „s-a prăbușit complet”.

Publicația Tuttosport pune accent pe pierderile financiare: „Umilință pentru Inter: aproximativ 20 de milioane de euro pierduți”.

Mai rezervată, Corriere della Sera titrează: „Inter își ia rămas bun de la Liga Campionilor”, în timp ce La Repubblica vorbește despre „un Inter fără suflet, mic în Europa”.

În contrast, presa din Norvegia celebrează performanța. Postul public NRK descrie calificarea drept „cea mai mare surpriză din istoria competiției”, iar tabloidul VG scrie despre „o realizare istorică”.

Jurnaliștii norvegieni subliniază că golul lui Jens Petter Hauge a redus la tăcere zeci de mii de suporteri și că victoria confirmă statutul tot mai important al lui Bodo/Glimt în fotbalul european.

Selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, a catalogat succesul drept „cea mai mare performanță a unui club norvegian din toate timpurile”.

Pentru Inter și Cristian Chivu, eliminarea reprezintă un eșec major, atât sportiv, cât și financiar, iar reacțiile dure din presa italiană arată că presiunea asupra antrenorului și echipei va crește considerabil în perioada următoare.