Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață

Sursă: realitatea.net

O alertă alimentară a fost declanșată la nivelul Uniunii Europene după ce autoritățile din Țările de Jos au confirmat că pe piața comunitară au ajuns transporturi de carne de vită din Brazilia contaminate cu estradiol, hormon de creștere interzis în UE.

Au fost identificate șase transporturi de carne de vită braziliană cu reziduuri de estradiol, substanță utilizată pentru stimularea creșterii și a funcțiilor reproductive la bovine, dar strict interzisă în producția de carne destinată consumului uman în Uniunea Europeană.

Datele oficiale arată că patru loturi contaminate, însumând 62,78 tone de carne de vită, au fost importate de două companii europene. O parte semnificativă a acestei cantități a fost deja distribuită către mai mulți cumpărători și introdusă pe piața UE. Alte două loturi, fiecare de aproximativ 25 de tone de carne congelată, au fost blocate de autoritățile olandeze înainte de a intra în rețelele de distribuție, conform presei străine.

Comisia Europeană a activat sistemul RASFF

După emiterea alertei de către Comisia Europeană, firmele implicate au fost notificate, iar distribuția produselor a fost suspendată prin intermediul Sistemului European de Alertă Rapidă pentru Alimente și Furaje (RASFF), mecanismul UE pentru gestionarea riscurilor alimentare transfrontaliere.

Până în acest moment, autoritățile de la București nu au publicat informații privind această alertă. O verificare pe site-urile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu indică existența unei avertizări oficiale sau a unui anunț privind eventuale controale suplimentare.

Reacție rapidă în Polonia

În schimb, în Polonia, autoritățile au anunțat declanșarea de controale de urgență asupra cărnii de vită importate din Brazilia. Ministrul adjunct al agriculturii, Malgorzata Gromadzka, a declarat că sunt verificate fluxurile de produse și analizate toate semnalele existente, precizând că, până în prezent, nu există informații potrivit cărora loturile contaminate ar fi ajuns pe piața poloneză.

Anterior, ministrul agriculturii, Stefan Krajewski, anunțase pregătirea unui mecanism care să permită controlul și blocarea produselor din afara UE care nu respectă standardele comunitare. Demersul a fost prezentat ca răspuns la acordul comercial UE–Mercosur. Polonia s-a numărat printre statele care au votat împotriva acordului și susține contestarea acestuia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Producătorii europeni cer suspendarea importurilor

Reprezentanții sectorului cărnii de vită din Polonia au reacționat public. Jacek Zarzecki, reprezentant al Platformei Poloneze pentru Carne de Vită Durabilă (PPZW), a declarat că depistarea estradiolului confirmă riscurile semnalate de fermierii europeni privind lipsa reciprocității standardelor de producție între UE și statele Mercosur.

Potrivit acestuia, situația nu reprezintă „un incident tehnic izolat”, ci un semnal de alarmă care evidențiază vulnerabilități în sistemul de control al importurilor. Organizația solicită suspendarea temporară a importurilor de carne de vită din Brazilia până la clarificarea completă a situației și implementarea unor mecanisme eficiente de prevenție.

Disputa privind acordul UE–Mercosur, reaprinsă

Estradiolul este interzis în lanțul alimentar european, iar prezența sa în carne destinată consumului uman readuce în dezbatere problema diferențelor de standarde între producătorii europeni și cei din afara UE. Acordul comercial UE–Mercosur prevede preferințe tarifare pentru produse agricole sensibile, inclusiv carne de vită, carne de pasăre, lactate, zahăr și etanol, în timp ce statele sud-americane ar urma să deschidă piețele pentru bunuri industriale europene.