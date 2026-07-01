Criză în Rusia! Benzinăriile rămân fără carburant, iar Putin dă vina pe populație

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 19:54

Atacurile lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice din Rusia continuă să producă efecte, iar lipsa carburanților începe să fie resimțită în tot mai multe regiuni. În timp ce Kievul susține că își intensifică operațiunile cu rază lungă de acțiune, Moscova se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea unor benzinării.

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