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Economie· 1 min citire
Scandal în Parlament pe tema centralelor pe cărbune. Vot decisiv în Camera Deputaților
FOTO: Arhivă
Scandal uriaș în Parlament din cauza centralelor pe cărbune! Două proiecte cruciale ajung la votul final, primul este cel inițiat de PSD privind interzicerea închiderii termocentralelor care asigură o mare parte din energia țării. Al doilea vizează strategia națională pentru protejarea biodiversității. Scandalul a început încă de ieri, în Senat, când PSD și USR și-au lansat acuzații dure. Mai mult, nici măcar senatorii USR nu cred în proiectul lor, pentru că nici nu l-au votat.
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