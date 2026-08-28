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Actualitate· 1 min citire
O navă a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României
Garda de Coastă
Publicat28 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Toți cei aflați la bord au fost salvați de Garda de Coastă.
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