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Economie· 1 min citire
Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Actualizat21 iul. 2026, 13:12
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Noi discuții la Palatul Cotroceni pe proiectul legii salarizării! Potrivit unor surse, este vorba de o întâlnire tehnică între partidele din fosta coaliție și reprezentanții Administrației Prezidențiale.
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