Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE

Publicat 21 iul. 2026, 10:10 Actualizat 21 iul. 2026, 13:12 Sursă realitatea plus

Noi discuții la Palatul Cotroceni pe proiectul legii salarizării! Potrivit unor surse, este vorba de o întâlnire tehnică între partidele din fosta coaliție și reprezentanții Administrației Prezidențiale.

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