Cine este cel mai expus riscului de infectare cu bacteria Legionella, după panica de la metrou. Doctorul Beatrice Mahler explică

Publicat 10 iul. 2026, 11:42 Actualizat 10 iul. 2026, 11:50 Sursă Realitatea PLUS

O angajată a Metrorex se află în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București, după ce a dezvoltat o formă severă de pneumonie. Medicii iau în calcul posibilitatea unei infecții cu bacteria Legionella pneumophila, iar cazul a apărut la scurt timp după inundațiile care au afectat mai multe stații de metrou din Capitală săptămâna trecută.

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