Alertă hidrologică. Cod galben și Cod portocaliu de inundații, până sâmbătă la prânz

Publicat 3 iul. 2026, 14:00 Sursă realitatea.net

Hidrologii au emis, vineri, noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de inundații, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare, valabile până sâmbătă la prânz în 13 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea.

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