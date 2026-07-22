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Politica· 2 min citire
Avocatul Giorgiu Coman, după ce Coldea a agresat o junalistă Realitatea Plus: Face parte din metodele de violență, de instalare a fricii
Generalul Coldea intr-o cursă de Nisa (arrhivă)
Publicat22 iul. 2026, 18:25
Actualizat22 iul. 2026, 19:14
SursăRealitatea PLUS
Avocatul Giorgiu Coman condamnă ferm gestul fostului general SRI Florin Coldea, care i-a smuls telefonul jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, în timp ce aceasta îl întreba despre dosarele în care este vizat și îl filma în spațiul public, pe aeroportul din Nisa.
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