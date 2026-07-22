Rubio avertizează Iranul: SUA vor lua „măsurile necesare” dacă Teheranul nu este serios în negocieri

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, la reuniunea miniștrilor de externe ai ASEAN de la Manila, că Iranul „nu este serios în privința negocierilor” de pace și a avertizat că Washingtonul va acționa pentru a-și proteja interesele și pe cele ale aliaților săi dacă Teheranul nu își schimbă poziția.
Rubio: „Vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele și interesele aliaților noștri”
Șeful diplomației americane a subliniat că Statele Unite rămân angajate în calea diplomatică, dar au condiționat continuarea negocierilor de seriozitatea părții iraniene. „Statele Unite sunt întotdeauna angajate în diplomație... Dacă ei sunt serioși, și noi suntem. Dacă nu, vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele și interesele aliaților noștri”, a afirmat Rubio, potrivit declarațiilor făcute la Manila.
Oficialul american a mai avertizat că Iranul nu are dreptul, conform normelor internaționale, să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, calificând o astfel de situație drept un precedent periculos pentru libertatea de navigație și economia globală.
Contextul tensiunilor din Golf
Declarațiile survin pe fondul unei crize prelungite în jurul Strâmtorii Ormuz, unde Iranul a impus taxe de tranzit de până la două milioane de dolari navelor care doresc să treacă, în timp ce SUA au instituit o blocadă navală care întoarce vasele încărcate cu petrol iranian. Negocierile dintre cele două state au fost sporadice, cu eșecuri repetate în ultimele luni, iar riscurile unei escaladări regionale rămân ridicate.
Situația a afectat semnificativ traficul maritim din regiune: sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari au rămas blocați în Golful Persic, în așteptarea permisiunii de a traversa această rută vitală pentru comerțul mondial. Cel puțin două nave, inclusiv unele sub pavilion indian, au raportat atacuri în timp ce încercau să tranziteze strâmtoarea, ceea ce a determinat India să convoace ambasadorul Iranului la New Delhi.
Anterior, Rubio se declarase optimist în privința unui acord, estimând că negocierile ar putea fi finalizate „în câteva zile”, însă a recunoscut totodată că dosarul nuclear iranian nu se poate rezolva rapid, avertizând că un acord complet ar necesita timp suplimentar pentru clarificarea aspectelor legate de îmbogățirea uraniului.
Washingtonul a insistat, în cadrul discuțiilor purtate la Doha și Islamabad, pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe încetarea activităților iraniene de îmbogățire a uraniului, rămânând reticent să relaxeze sancțiunile fără concesii semnificative din partea Teheranului.