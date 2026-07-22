Ebola a ucis peste 1.000 de oameni în Republica Democratică Congo și Uganda, anunță OMS

Publicat 22 iul. 2026, 15:14 Sursă Realitatea.net

Peste 1.000 de oameni au murit din cauza Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda, potrivit celor mai noi date publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Congo, unde epidemia continuă să se extindă.

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