Sport· 1 min citire

Ziua porților deschise la Târgu Jiu

12 nov. 2022, 21:16
Ziua porților deschise la Târgu Jiu

Ziua porților deschise la Târgu Jiu

Realitatea de IalomitaArticol scris de Realitatea de Ialomita

Unirea Slobozia a zdrobit Viitorul Tg Jiu scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga a 2-a. Cu această victorie, Slobozia se menține pe locul 2 în clasament. 

Unirea Slobozia a zdrobit Viitorul Tg Jiu scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga a 2-a. Cu această victorie, Slobozia se menține pe locul 2 în clasament. 

Golurile au fost marcate de: Ciprian Rus (31), Vlad Prejmerean(39,87), Alin Boțogan (67).

În etapa următoare, Unirea o va întâlni în deplasare pe Concordia Chiajna, sâmbătă, 3 decembrie.

Viitorul Pandurii: Krupenschi – Dănescu, Ad. Stoian, Rogac, Băican (Pîrcălabu 46′) – Brînzan – Al. Dulca (P. Mitrică 46′), Răsdan (cpt.)(Andr. Istrate 46′), Țegle, Vl. Toma (Geană 73′) – Dodoi (Vespe 78′)
Rezerve neutilizate: Opric – I. Sîrbu, Banu, , Gîrbiță
Antrenor: Florin Stîngă

Unirea Slobozia: M. Contra – Dorobanțu (Boțogan 58′), I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.) – Coadă, Prejmerean (Bolohan 86′), Cip. Rus (Cruceru 71′) – Rob. Silaghi (M. Ciobanu 86′), Afalna, Golda (Ben Levy 58′)
Rezerve neutilizate: Păduraru – Perju, Mih. Lemnaru, Gîrbăcea
Antrenor: Constantin Enache


Sursa: Realitatea de Ialomita

Citește și:

Mai multe articole despre

cub, liga 2, unirea, realitatea, pandurii, Târgu Jiu, victorie, Ialomița, fotbal, Slobozia

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe