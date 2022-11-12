Ziua porților deschise la Târgu Jiu
Unirea Slobozia a zdrobit Viitorul Tg Jiu scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga a 2-a. Cu această victorie, Slobozia se menține pe locul 2 în clasament.
Golurile au fost marcate de: Ciprian Rus (31), Vlad Prejmerean(39,87), Alin Boțogan (67).
În etapa următoare, Unirea o va întâlni în deplasare pe Concordia Chiajna, sâmbătă, 3 decembrie.
Viitorul Pandurii: Krupenschi – Dănescu, Ad. Stoian, Rogac, Băican (Pîrcălabu 46′) – Brînzan – Al. Dulca (P. Mitrică 46′), Răsdan (cpt.)(Andr. Istrate 46′), Țegle, Vl. Toma (Geană 73′) – Dodoi (Vespe 78′)
Rezerve neutilizate: Opric – I. Sîrbu, Banu, , Gîrbiță
Antrenor: Florin Stîngă
Unirea Slobozia: M. Contra – Dorobanțu (Boțogan 58′), I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.) – Coadă, Prejmerean (Bolohan 86′), Cip. Rus (Cruceru 71′) – Rob. Silaghi (M. Ciobanu 86′), Afalna, Golda (Ben Levy 58′)
Rezerve neutilizate: Păduraru – Perju, Mih. Lemnaru, Gîrbăcea
Antrenor: Constantin Enache
Sursa: Realitatea de Ialomita
