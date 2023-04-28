VIDEO Simona Halep: Nu e corect să stau atât fără să fiu judecată!

Simona Halep a acordat un interviu platformei Tennis Majors, în care a vorbit în detaliu despre situația delicată în care se află în centrul unui caz de dopaj cu roxadustat, aflat în așteptarea judecării de mai bine de șase luni. A explicat că a fost victima unei "contaminări a unuia dintre suplimentele sale alimentare".

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