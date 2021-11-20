Unirea Slobozia și Metaloglobus își împart punctele

Unirea Slobozia și Metaloglobus termină meciul la egalitate, scor 1-1, în etapa a14-a, Liga2.

În min 52 Florinel Ibrian deschide scorul din penalty. Alexandru Lazăr centrează dintr-un corner din dreapta, puternic, în careul mic, George Caramalău, din cădere, de lângă Gabriel Lazăr, reia cu capul din 6 metri și înscrie pentru Metaloglobus.

Unirea Slobozia: Gurău – Ibrian (cpt.), Gab. Lazăr, Perju, D. Mihai, Trașcu, Bolohan, Seb. Ivan, Greu, Cruceru, Afalna

Metaloglobus: Gavrilaș – I. Sîrbu, D. Lung, Cazan, Caramalău, Sava, Covalciuc, Al. Lazăr, Borțoneanu, Cl. Herea, Ov. Herea (cpt.)

În clasament Unirea Slobozia este pe locul 9 cu 20 de puncte.

În meciul următor va juva în deplasare cu Csykszereda, sâmbătă 20 noiembrie.

Sursa: Realitatea de Ialomita