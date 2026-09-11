Răzvan Lucescu, de neoprit în Qatar! Al-Sadd a făcut spectacol și are victorii pe linie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 20:43

Răzvan Lucescu are un start perfect de sezon la Al-Sadd. Echipa antrenorului român a obținut a patra victorie consecutivă în campionatul din Qatar, după ce a învins-o pe Al-Sailiya cu 6-3, și conduce clasamentul cu punctaj maxim.

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