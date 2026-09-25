Premier League, La Liga, Bundesliga și Serie A cer reforme la FIFA. Critici la adresa conducerii lui Infantino

Șefii Premier League, La Liga, Bundesliga și Serie A au cerut vineri reforme în modul de conducere al FIFA și reguli mai clare privind deciziile forului mondial.
Demersul vine după controversele generate de proiectul FIFA Forward Enterprise, prin care FIFA a analizat atragerea unor investitori privați în activitățile comerciale ale organizației, inclusiv cele legate de Cupa Mondială.
Marile ligi europene cer schimbări la FIFA
Conducătorii celor patru campionate au transmis un mesaj comun în care solicită o reformă a guvernanței FIFA. Ei cer delimitarea mai clară a atribuțiilor și un proces decizional mai transparent pentru proiectele importante.
În documentul comun, oficialii susțin că este nevoie de o evaluare independentă înaintea deciziilor majore și ca punctele de vedere ale jucătorilor, cluburilor, ligilor și suporterilor să fie luate în calcul.
Un alt punct central este separarea cât mai clară dintre rolul FIFA de organism de reglementare și activitățile sale comerciale.
Controversa proiectului FIFA Forward Enterprise
Presiunea asupra conducerii FIFA s-a intensificat după proiectul prin care organizația a propus crearea unei entități comerciale care să atragă investiții private. Planul prevedea vânzarea unei participații minoritare în drepturile comerciale, inclusiv cele asociate Cupei Mondiale.
Propunerea a fost retrasă în luna iulie, după opoziția mai multor organisme din fotbalul internațional. FIFA a susținut că proiectul se afla în etapa de consultare și că obiectivul era creșterea veniturilor destinate dezvoltării fotbalului.
Infantino a propus propria evaluare a guvernanței
În această săptămână, Gianni Infantino a propus o analiză externă și independentă a modului în care FIFA ia decizii în cazul proiectelor strategice. Președintele FIFA a anunțat, de asemenea, consultări cu federațiile membre, confederațiile și alte organizații implicate în fotbal.
Propunerea nu a înlăturat însă criticile. Mai multe federații europene au cerut schimbări mai ample în modul de funcționare al FIFA și o delimitare mai clară a puterilor conducerii organizației.
Ce solicită ligile europene
Premier League, La Liga, Bundesliga și Serie A cer, în esență, mai multă transparență în procesul decizional, consultarea celor afectați de hotărârile FIFA și mecanisme independente de evaluare pentru proiectele importante.
Demersul se adaugă presiunilor venite în ultimele luni din partea mai multor organisme ale fotbalului internațional, pe fondul disputelor privind guvernanța FIFA și modul în care sunt gestionate proiectele comerciale ale forului mondial.