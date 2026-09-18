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Litoralul românesc, plin și în septembrie. Mamaia și Eforie Nord, cele mai căutate stațiuni
Litoral
Peste 10.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoralul românesc, chiar dacă sezonul estival se apropie de final. Temperaturile de până la 26 de grade și apa mării care ajunge la 21 de grade îi conving pe mulți să mai petreacă câteva zile la malul mării.
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