Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu a stat jumătate de oră la spital: ”E o situație grea” VIDEO

Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer se află în comă indusă, la Terapie Intensivă, iar seara trecută fiul său, Răzvan Lucescu, a venit de urgență la Spitalul Universitar. Răzvan Lucescu a venit însoțit de mama sa și de fiul său. Printre cei care au mers ieri de urgență să-l vadă pe fostul antrenor al naționalei se află și Marius Șumudică și Mihai Stoichiță. Medicii depun eforturi uriașe pentru a-l stabiliza pe Mircea Lucescu, iar familia a cerut ca acesta să fie transferat la un spital din Austria, cerere refuzată de medicii care îl supraveghează.

„E așa interesant ce faceți? Puțin respect, înțelegeți și voi. Am vorbit la aeroport....E o situație grea și vă rog mult încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să vă explice, dau comunicat atunci când e nevoie și când simt că este momentul. Vă înțelegeți de asta, nu e simplu deloc”, a declarat Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic.

La rândul său, Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF, a declarat că Mircea Lucescu că ”nu răspunde la nimic, e normal...Să speram că va fi bine, să dea Dumnezeu”.

Reporter: Deci nu ați reușit să vorbiți cu dânsul?

Mihai Stoichiță: Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil ca să ajute...

Reporter: E într-un fel de comă indusă?

Mihai Stoichiță: Nu știu cum să îi spun...

Și fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, a mers la Spitalul Universitar pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu.

Familia ar fi vrut să-l transporte pe Mircea Lucescu la o clinică din Austria, însă medicii s-au opus cererii și fostul antrenor a rămas internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Echipa Națională a României a transmis un mesaj de susținere pentru fostul antrenor.

”Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră. Luptați, domnule Lucescu!”, au transmis membrii echipei naționale.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au anunțat că Mircea Lucescu a suferit pe timpul nopții mai multe aritmii, adică bătăi haotice ale inimii. Fostul antrenor al Naționalei nu a mai răspuns la tratament, motiv pentru care starea lui s-a agravat și a fost transferat de urgență la Terapie Intensivă.

În urmă cu două zile, Mircea Lucescu a fost surprins de jurnaliști, pe holurile spitalului, în timp ce făcea ultimele controale înainte să fie externat. La scurt timp, fostul antrenor al Naționalei a suferit un infarct.

Mircea Lucescu a fost internat la sfârșitul săptămânii trecute după ce a leșinat în fața jucătorilor la Mogoșoaia. Staful medical al echipei a fost cel care i-a acordat primul ajutor până la venirea celor două echipaje SMURD.