Gică Popescu pregătește un muzeu dedicat carierei sale la Hotelul Rozmarin din Predeal

Hotelul Rozmarin din Predeal, una dintre clădirile cunoscute ale stațiunii brașovene, trece printr-un amplu proces de modernizare și extindere. Printre noutățile pregătite de proprietari se numără un spațiu dedicat carierei fostului mare internațional român Gică Popescu.
Gică Popescu, care deține hotelul împreună cu omul de afaceri Viorel Constantin, intenționează să amenajeze un muzeu cu trofee și obiecte care au marcat cariera sa fotbalistică. Spațiul va avea aproximativ 100 de metri pătrați și va fi amenajat în zona de acces a hotelului.
Printre exponate se vor regăsi trofee obținute în perioada în care Gică Popescu a evoluat la formații precum FC Barcelona și Galatasaray, dar și trofee câștigate în competițiile europene. O parte dintre acestea au ajuns deja la Predeal.
Ideea muzeului a pornit de la o discuție cu un prieten, care i-a sugerat fostului fotbalist să își scoată trofeele din depozit și să le expună publicului. Proiectul a fost ulterior discutat cu partenerul său de la Hotelul Rozmarin și integrat în planurile de modernizare ale unității.
„Muzeul” va reuni nu doar trofeele importante din cariera lui Gică Popescu, ci și obiecte care au o valoare sentimentală pentru fostul căpitan al echipei naționale și pentru iubitorii fotbalului.
Investiție de aproximativ 3 milioane de euro
În paralel cu amenajarea muzeului, Hotelul Rozmarin este extins și modernizat printr-un proiect estimat la aproximativ 3 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate de Profit.ro, circa 40% din valoarea investiției este acoperită prin fonduri europene, prin programul Regio.
Proiectul include și dezvoltarea unei zone wellness care va avea piscină interioară, saune și sală de sport. Lucrările sunt programate să fie finalizate în luna decembrie 2026.
Hotelul Rozmarin este o clădire cu o istorie îndelungată în Predeal, fiind construită în perioada 1933-1936. În prezent, unitatea de cazare are 64 de camere duble și triple, șase apartamente și trei săli de conferințe.
Prin noul proiect, proprietarii urmăresc să transforme hotelul într-o destinație care să combine serviciile de cazare și wellness cu o atracție dedicată istoriei fotbalistice a lui Gică Popescu.
Fostul internațional român își continuă, în același timp, activitatea în domeniul investițiilor imobiliare, anunțând că pregătește și alte proiecte în perioada următoare.