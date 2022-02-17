FOTO&VIDEO | Secretele celui mai puternic om din Europa - Pasiunile lui Vladimir Putin: sportul, femeile, palatul de 1 miliard de euro

Viața personală a lui Vladimir Putin este un subiect tabu în presa rusă. Nu este de mirare pentru că singurele informații care au ieșit în public au dus apoi la măsuri de cenzură puternice de la Kremlin. O trăsătură caracteristică dictatorilor de-a lungul timpului este ca viața privată să rămână un secret total.

Presa internațională, însă, a scos la iveală câteva detalii din spatele cortinei trase, atat despre femeile din viata celui mai puternic om din Europa, dar si despre palatul de peste un miliard de euro in care locuieste.

Vladimir Putin joacă hochei, judo, deține centura neagră la karate.





Sau își petrece timpul pescuind.

La pieptul gol, Vladimir Vladimirovici Putin a călărit precum cazacii, a înotat în stil fluture ca la Jocurile Olimpice, a navigat hotarat în ape tulburi și chiar a pescuit fără frica de concurența urșilor siberieni.

Imaginea pe care Putin și-a construit-o de-a lungul anilor poate concura cu succes cu cea a lui Chuck Norris.

Iar fiecare fațetă dezvăluită publicului a fost atent studiată de liderul de la Kremlin. Celelalte detalii din viața personală, însă, a avut grijă să le țină la secret.

În anul 2013, președintele Rusiei a anunțat că divorțează de soția sa Ludmila Șkrebneva după 30 de ani, timp în care femeia i-a născut lui Putin două fiice: Maria Putina și Ecaterina Putina. Cei doi au spus că a fost o decizie comună, iar în presa din Rusia nu a fost abordat în detaliu subiectul, astfel că nu se știe exact de ce nu s-au înțeles cei doi.

Câțiva ani mai târziu, au apărut zvonuri că Vladimir Putin are o amantă, pe gimnasta Alina Kabaeva. Cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente, dar Putin nu a anunțat oficial relația niciodată. Zvonurile despre relația secretă cu gimnasta au apărut în 2008, când Kabaeva a născut o fiică într-o clinică privată elvețiană, pe care i-ar fi recomandat-o politicianul italian Silvio Berlusconi. Atunci Kremlinul a înlăturat o serie de articole apărute în presa rusă despre nașterea controversată. În 2019 s-a scris în presă că Alina Kabaeva a născut gemeni și s-a zvonit că ar fi ai lui Vladimir Putin, dar presa a fost din nou redusă la tăcere, relatează Realitatea PLUS.

Un alt subiect tabu, dezvăluit, însă, de cel mai aprig adversar al lui Putin, Alexei Navalnâi, este palatul de 1 miliard de euro deținut de liderul rus, a cărui construcție ar fi fost finanțată de marii oligarhi ruși, toți dependenți de Putin.

Situat la malul Mării Negre și înconjurat de podgorii, ansamblul de 7.000 de hectare conține un patinoar de hochei camuflat sub o peluză, un heliport, un cazinou, sală de teatru si sală de sport, potrivit blogului lui Navalnâi.