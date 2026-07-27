Fotbal: FCSB a câștigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

Publicat 27 iul. 2026, 08:31 Sursă realitatea.net

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

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