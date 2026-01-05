CFR Cluj își întinerește lotul: Doi veterani, puși pe liber

Doi veterani emblematici au rămas la Cluj și nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania

CFR Cluj pregătește o schimbare importantă în vestiar, într-un plan de întinerire a lotului. Deținătoarea Cupei României este aproape de despărțirea de Ciprian Deac și Damjan Djokovic, doi dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, care nu au fost incluși în cantonamentul din Spania. Cei doi au fost informați că sunt liberi să plece și, în acest moment, se antrenează separat în Gruia.

Ciprian Deac (39 de ani) și Damjan Djokovic (35) sunt nume reprezentative pentru perioada de succes a clubului. Deac, de șapte ori campion al României cu CFR, a adunat 505 apariții în tricoul vișiniu, având o contribuție de peste 200 de goluri și pase decisive.

Djokovic a bifat mai puține meciuri, însă palmaresul său rămâne impresionant: patru titluri câștigate alături de CFR, 221 de partide, 17 goluri și 16 pase decisive.

Ambii mai sunt sub contract cu formația clujeană până la finalul sezonului, scadența fiind 30 iunie 2026. Totuși, decizia clubului de a-i lăsa la Cluj-Napoca, în timp ce restul echipei a plecat în stagiul de pregătire din Spania, sugerează că despărțirea este tot mai aproape.





