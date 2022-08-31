AUR pentru Popovici și echipa României la ștafeta de 4x100m liber - A fost stabilit un nou record al competiției

31 aug. 2022, 09:04
Timpul României a fost 3:18.84 min.

David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu au câştigat medalia de aur în proba de 4x100 m liber, la la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Lima. Popovici a stabilit un record al competiţiei, cu timpul 47.07 s.

Pe locul doi s-a clasat Franţa (3:20.29 min.), iar pe poziţia a treia a terminat Lituania (3:20.41 min.).

Tot noaptea trecută,  Vlad Stancu a câştigat medalia de argint la 400 m liber. Timpul său: 3:48.38 min. Vlad a fost întrecut doar de către brazilianul Stephan Steverink (3:48.27 min.), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat polonezul Krysztof Chmielewski (3:49.34 min.)

