Unul dintre instigatorii de la protestul din Piața Victoriei, prins cu un pistol în mașină. A fost dus la audieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 19:36

Un bărbat identificat de autorități ca fiind unul dintre participanții cercetați în urma violențelor din Piața Victoriei a fost prins miercuri, 16 septembrie, în județul Bihor, în timp ce se îndrepta spre casă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre protestpistol