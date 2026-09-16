49 de copii au ajuns la spital după masa de la școală. Ce spune firma de catering și ce au descoperit inspectorii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 19:54

O firmă de catering din Adjud, care a furnizat masa pentru elevii unei școli din Căiuți, județul Bacău, a reacționat după ce 49 de copii au prezentat simptome digestive și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre elevibolnavi