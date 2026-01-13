Trei canistre pline cu monede leva, aduse la bancă pentru schimb în euro. Scene neobișnuite în Bulgaria după adoptarea monedei unice

Scene neobișnuite în Bulgaria după adoptarea monedei unice

Trecerea Bulgariei la moneda unică europeană a scos la iveală dificultăți neașteptate pentru sistemul bancar, dar și pentru o parte importantă a populației. Un exemplu elocvent vine dintr-un caz relatat de presa bulgară: un bărbat s-a prezentat la bancă pentru a schimba în euro nu mai puțin de trei canistre pline cu monede leva, scrie Novinite.

Incidentul a avut loc în primele zile de la introducerea euro și a contribuit la perturbări serioase în activitatea unor sucursale bancare, pe fondul unui aflux masiv de clienți dornici să-și convertească economiile. Potrivit autorităților bancare, astfel de situații au îngreunat procesarea operațiunilor și au generat întârzieri pentru alți clienți aflați la coadă.

Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, a declarat pentru postul de televiziune bTV că cazul celor trei canistre cu monede este reprezentativ pentru presiunea fără precedent exercitată asupra sistemului bancar. „Au existat situații în care cantitatea de monede adusă de un singur client a încetinit semnificativ activitatea unei întregi sucursale”, a explicat ea.

Cu toate acestea, Dimitrova a subliniat că toate schimburile au fost procesate, iar băncile nu vor percepe niciun comision pentru schimbarea bancnotelor sau monedelor în primele șase luni ale tranziției la euro. De asemenea, orice comisioane aplicate eronat au fost deja returnate clienților.

Datele oficiale arată amploarea fenomenului: aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele bancare în primele două zile lucrătoare de la introducerea monedei euro. În acest interval, au fost manipulate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate totală de aproximativ 150 de tone.

Autoritățile recunosc că, deși trecerea la euro este un pas major pentru economia Bulgariei, procesul de adaptare rămâne dificil pentru o parte a populației, în special pentru cei care și-au păstrat economiile în numerar, sub formă de monede.