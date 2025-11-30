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Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident
Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident
Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident
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