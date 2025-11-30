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Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident

Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident

Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 30 nov. 2025, 16:08

Tragedie în timpul unui exercițiu NATO: un militar belgian și-a pierdut viața în urma unuia accident

Autoritățile belgiene au deschis o anchetă după moartea unui militar care participa la o misiune NATO în Lituania. Potrivit Procuraturii Federale, soldatul a fost grav rănit în timpul unui exercițiu cu mortiere și a decedat sâmbătă, la spital.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, și șeful Apărării, Frederik Vansina, au confirmat tragedia într-o declarație comună, precizând că incidentul a avut loc în timpul unei activități de antrenament.

Francken a transmis pe platforma X că este „profund îndurerat de accidentul tragic” și a adresat condoleanțe familiei și camarazilor militarului. Mesaje de solidaritate au venit și din partea președintelui Lituaniei, Gitanas Nauseda, care a subliniat contribuția importantă a trupelor belgiene la securitatea regiunii și a Alianței.

Militarul decedat era membru al Batalionului de artilerie Brasschaat și făcea parte din contingentul de aproximativ 200 de soldați belgieni trimiși în Lituania în cadrul misiunii NATO Forward Land Forces.

Potrivit anchetatorilor, un magistrat federal și doi specialiști ai poliției federale au mers la locul producerii accidentului pentru a analiza circumstanțele exacte. În paralel, Ministerul Apărării din Belgia a declanșat propria investigație internă pentru a stabili ce s-a întâmplat în timpul exercițiului.

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