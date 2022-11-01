Record de amenzi date de jandarmii ialomițeni

428 misiuni de ordine publică și 779 misiuni pe linie de pază instituțională au executat jandarmii ialomițeni în cursul lunii octombrie.

Dintre misiunile de ordine publică, 41 au reprezentat misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de protest, sportive, religioase și cultural artistice, iar 387 misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, prioritatea fiind asigurarea unui climat de normalitate civică și intervenția promptă pentru soluționarea problemelor sesizate de cetățeni.

Au asigurat intervenția la 73 evenimente semnalate prin sistemul unic de urgență 112 sau prin alte mijloace. De asemenea, au participat la 93 de acțiuni în cooperare cu alte instituții și au fost puse în aplicare un număr de 41 mandate de aducere a unor persoane.

În urma misiunilor executate, au fost aplicate 258 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 49.100 lei, cele mai multe dintre acestea fiind aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Au fost constatate și 20 de infracțiuni: 17 în mod independent (exemple: „loviri sau alte violențe”, „amenințare”, „furt”, ,,distrugere”, ,,ultraj”, ,,fals privind identitatea”, ,,violare de domiciliu”, etc.)., iar 3 în cooperare cu poliția.

