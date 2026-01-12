Putin revine la Kremlin după două săptămâni de tăcere. Naționaliștii acuză Moscova de reacții slabe pe scena globală

Naționaliștii acuză Moscova de reacții slabe pe scena globală

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reapărut luni la Kremlin, după aproape două săptămâni de absență din spațiul public, perioadă pusă pe seama sărbătorilor de iarnă.

Revenirea sa nu a fost însoțită însă de comentarii privind marile evenimente internaționale recente, lucru care a provocat nemulțumiri puternice în rândul naționaliștilor ruși.

Liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu vicepremierul Denis Manturov, discuțiile fiind axate pe situația industriei ruse, inclusiv pe sectorul militar și cel aerospațial. Oficialul rus a precizat că aproximativ 3,8 milioane de persoane lucrează în prezent în industria de apărare, dintre care circa 800.000 au fost angajate în ultimii trei ani, pe fondul războiului din Ucraina.

În ciuda acestei apariții publice, Putin nu a făcut nicio declarație politică majoră, fiind pentru prima dată în acest an când este văzut la Kremlin. Ultimele sale declarații publice datează de la finalul anului 2025.

Absența reacțiilor oficiale a stârnit critici dure în mediile naționaliste, mai ales în contextul unor evenimente internaționale sensibile: capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către un comando american, protestele masive din Iran, reținerea unor petroliere sub pavilion rusesc de către SUA, dar și evoluțiile din războiul din Ucraina sau disputele legate de Groenlanda.

Naționaliștii au catalogat drept o „umilință” interceptarea unui petrolier rusesc de către Garda de Coastă americană. Potrivit presei critice la adresa Kremlinului, Putin și-ar fi petrecut sărbătorile la o bază secretă a Forțelor Aerospațiale ruse din apropierea Moscovei, invocându-se motive de securitate.

De altfel, autoritățile ruse nu au oferit detalii nici despre participarea sa la slujba de Crăciun, o practică obișnuită în anii anteriori.

Tăcerea Kremlinului a fost accentuată și de faptul că purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov nu a susținut luni conferința de presă zilnică, alimentând speculațiile legate de tensiunile interne și de îngrijorările privind securitatea liderului rus.