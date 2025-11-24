Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat urmează să fie definitivat luni de guvern, iar interdicţia va viza doar pensiile necontributive.
Potrivit documentului aflat deja în dezbatere publică, angajaţii vor putea rămâne în funcţie până la 70 de ani, însă vor primi doar 15% din pensie pe lângă salariu. Săptămâna aceasta, executivul vrea să promoveze şi proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor, în cazul în care va primi, la timp, avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
Are detalii Petruţa Obrejan: ”Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat va fi definitivat astăzi, a dat asigurări premierul Ilie Bolojan, precizând că vor fi respectate observaţiile Curţii Constituţionale, iar interdicţia va fi doar pentru pensiile necontributive.
Ilie Bolojan: Dacă am o şcoală dintr-o zonă rurală, unde am un profesor de fizică, de exemplu, pensionar, dar nu am un profesor de fizică, mie mi se pare logic că, dacă acel venerabil profesor doreşte să continue şi-i permite sănătatea, e preferabil să continue. Am un spital într-un judeţ mic, care nu este centrul universitar, unde am un medic bun, care a ajuns la pensie, n-are cine să-l înlocuiască, este logic să poată lucra mai departe. Dar avem şi alte situaţii, în care mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia a doua zi să te angajezi din nou în sectorul public, într-o zonă adiacentă.
Tot în această săptămână, guvernul ar putea decide angajarea răspunderii în faţa parlamentului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, dacă avizul CSM va veni în timp util.
Ilie Bolojan: Există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât în termenul maxim de 30 de zile. În aceste condiţii, ne propunem, dacă vom primi avizul, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri, cel mai târziu, pe data de 28, să declanşăm procedura de angajare a răspunderii guvernului pe acest proiect.”