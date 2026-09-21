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Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”: Lăcrămioara Perijoc, despre copilărie, ambiție și dorința de a-și depăși condiția
Publicat21 sept. 2026, 12:21
Actualizat21 sept. 2026, 12:26
Pugilista română Lăcrămioara Perijoc vorbește deschis, în premieră la Realitatea Plus, despre copilărie, ambiție și determinarea care a ajutat-o să își depășească limitele și să își construiască propriul drum.
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