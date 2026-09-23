Advertising
Social· 1 min citire
Peste 1.600 de misiuni de urgență gestionate de salvatorii IGSU în ultimele 24 de ore
FOTO: Arhivă
Pompierii militari și echipajele SMURD au intervenit în ultimele 24 de ore la peste 1.600 de evenimente, stingând numeroase incendii și acordând asistență medicală.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:13Restricții pentru șoferii începători: Adio mașini puternice în primii doi ani
- 11:13Doi membri AUR care au agresat echipa Realitatea PLUS la protestul ciobanilor au fost arestați
- 10:59Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Lăcrămioara Perijoc, despre familie: „Mi-a dat șansa să mă dezvolt într-un mediu greu”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News