Pensiile din decembrie 2026 ajung mai devreme. Poșta Română a anunțat data până la care vor fi distribuiți banii
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Pensiile din decembrie 2026 vor fi distribuite începând cu 2 decembrie. Poșta Română estimează că toate livrările se vor încheia până pe 16 decembrie. Când intră pensiile pe card?
Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie 2026 după un calendar adaptat sărbătorilor legale de la începutul lunii. Poșta Română va începe distribuirea banilor la domiciliu miercuri, 2 decembrie, iar operațiunea ar urma să fie finalizată până pe 16 decembrie, potrivit estimărilor conducerii companiei.
Modificarea programului este determinată de faptul că 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este zi liberă legală. Astfel, distribuirea pensiilor în numerar nu va începe în prima zi a lunii, ci imediat după sărbătoarea națională.
Pentru pensionarii care încasează banii pe card, situația este diferită. În decembrie, datele obișnuite de plată, 12 și 13 ale lunii, cad sâmbătă și duminică, motiv pentru care data exactă a viramentelor trebuie clarificată de Casa Națională de Pensii Publice.
Când începe plata pensiilor prin Poșta Română în decembrie 2026
Poșta Română va începe distribuirea pensiilor la domiciliul beneficiarilor miercuri, 2 decembrie 2026. Primele livrări sunt programate pentru zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând ca activitatea să continue și în săptămâna următoare.
Potrivit directorului general al companiei, Ștefan Valentin, distribuirea banilor ar urma să se desfășoare fără întârzieri, iar toate pensiile ar trebui să ajungă la beneficiari până la data de 16 decembrie.
Conducerea Poștei Române a precizat că instituția dispune de un interval de 15 zile calendaristice pentru efectuarea plăților, însă, în mod obișnuit, operațiunile sunt încheiate înainte de expirarea termenului.
„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri”, a transmis directorul general al companiei, potrivit Digi24.
Calendarul din prima jumătate a lunii permite desfășurarea livrărilor înaintea sărbătorilor de iarnă, astfel încât pensionarii să își poată primi drepturile bănești la timp.
Până când ajung pensiile la toți beneficiarii
Conform estimărilor transmise de conducerea Poștei Române, distribuirea pensiilor din decembrie ar urma să fie încheiată până miercuri, 16 decembrie 2026.
Acest termen vizează pensiile achitate în numerar, prin intermediul poștașilor. Data exactă la care fiecare beneficiar primește banii depinde de traseul poștal și de programul oficiului de care aparține.
În mod obișnuit, pensiile distribuite prin mandat poștal sunt livrate la domiciliu în intervalul 1-15 al fiecărei luni. În decembrie, însă, ziua liberă de 1 Decembrie determină începerea operațiunilor cu o zi mai târziu.
Pensionarii care nu sunt găsiți acasă în momentul distribuirii pot ridica ulterior pensia de la oficiul poștal, în baza avizului primit. Potrivit regulilor Casei Naționale de Pensii Publice, sumele pot fi ridicate în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă.
Când intră pensiile pe card în decembrie 2026
Pensionarii care au ales plata prin cont bancar trebuie să țină cont de calendarul special al lunii decembrie.
Potrivit regulilor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice, virarea pensiilor în conturile bancare se realizează începând cu data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de data de 13.
În decembrie 2026, ziua de 12 este sâmbătă, iar 13 decembrie cade duminică. Din acest motiv, pensionarii care primesc banii pe card așteaptă clarificări privind data efectivă a viramentelor.
Până la confirmarea unui calendar oficial pentru această situație, nu poate fi indicată cu certitudine o anumită zi în care toate băncile vor pune pensiile la dispoziția beneficiarilor.
Data la care banii devin disponibili poate depinde și de procedurile de procesare ale instituțiilor bancare.
Când primesc pensionarii talonul de pensie în decembrie
Persoanele care încasează pensia prin intermediul unui cont bancar primesc separat documentul de informare privind drepturile bănești, cunoscut sub denumirea de talon mov.
Acesta este transmis prin Poșta Română la domiciliul beneficiarului, în intervalul 1-15 ale fiecărei luni, conform informațiilor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice.
Prin urmare, chiar dacă banii sunt virați direct pe card, talonul de pensie continuă să fie distribuit separat, prin intermediul serviciilor poștale.
Ce se întâmplă cu celelalte ajutoare sociale în decembrie 2026
Luna decembrie aduce modificări de calendar și pentru alte categorii de beneficiari ai prestațiilor sociale.
Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție sunt plătite, de regulă, în prima parte a lunii. În cazul beneficiarilor care primesc banii prin cont bancar, data obișnuită este în jurul zilei de 8 decembrie.
Pentru persoanele care încasează aceste drepturi prin mandat poștal, distribuirea se desfășoară ulterior, în funcție de programul stabilit de instituțiile responsabile.
De asemenea, persoanele cu dizabilități și beneficiarii altor forme de sprijin social trebuie să urmărească anunțurile Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.
Calendarul oficial al plăților pentru toate aceste beneficii trebuie confirmat de instituția responsabilă.
Pensionarii își vor primi banii înainte de Crăciun
Calendarul anunțat de Poșta Română arată că distribuirea pensiilor din decembrie 2026 va avea loc în prima jumătate a lunii, cu finalizare estimată până pe 16 decembrie.
Pentru milioane de pensionari, acest lucru este important în contextul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, când cheltuielile gospodăriilor cresc.
Beneficiarii care primesc pensia prin poștă trebuie să urmărească programul local de distribuire, în timp ce persoanele care încasează banii pe card trebuie să țină cont de faptul că datele obișnuite de virare coincid, în această lună, cu weekendul.
Până la publicarea informațiilor oficiale privind viramentele bancare, data exactă la care pensiile vor fi disponibile pe card rămâne de confirmat.
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