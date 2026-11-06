Poliția Română, 277 de percheziții în toată țara. Prejudicii de peste 25 de milioane de lei
Percheziții Poliția Română
277 de percheziții în România, în cadrul Operațiunii JUPITER 6. Prejudiciile depășesc 25 de milioane de lei. Ce infracțiuni investighează procurorii.
Acțiune de amploare a polițiștilor și procurorilor în mai multe zone ale țării, în cadrul Operațiunii JUPITER 6. Anchetatorii au pus în aplicare 277 de mandate de percheziție domiciliară, în dosare care vizează numeroase infracțiuni. Prejudiciile identificate până în prezent depășesc 25 de milioane de lei, iar autoritățile urmăresc recuperarea sumelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
277 de percheziții domiciliare în cadrul Operațiunii JUPITER 6
Polițiștii și procurorii desfășoară acțiuni ample în cadrul Operațiunii JUPITER 6, o intervenție coordonată la nivel național, care vizează combaterea criminalității și documentarea unor activități infracționale.
În cadrul acestei etape, anchetatorii au pus în executare 277 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din România.
Acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, și fac parte dintr-un demers mai amplu de investigare a unor dosare penale.
Investigațiile urmăresc strângerea probelor, stabilirea modului în care au fost comise faptele și identificarea persoanelor care ar fi participat la activitățile ilegale.
Prejudicii de peste 25 de milioane de lei. Anchetatorii urmăresc recuperarea banilor
Unul dintre cele mai importante aspecte ale operațiunii îl reprezintă valoarea prejudiciilor stabilite în dosarele investigate.
Potrivit datelor comunicate în cadrul acțiunilor, pagubele depășesc 25 de milioane de lei. Sumele sunt asociate unor activități infracționale care au afectat atât patrimoniul public, cât și interesele unor persoane fizice sau juridice.
Pe lângă documentarea faptelor, procurorii și polițiștii urmăresc identificarea bunurilor și valorilor obținute ilegal.
În acest scop, pot fi dispuse măsuri de indisponibilizare a bunurilor și sechestre asigurătorii, astfel încât prejudiciile să poată fi recuperate, iar pagubele produse să fie acoperite în condițiile legii.
Ce infracțiuni sunt vizate în Operațiunea JUPITER 6
Dosarele reunite în cadrul operațiunii vizează mai multe categorii de infracțiuni, inclusiv fapte economico-financiare și infracțiuni care afectează siguranța publică și patrimoniul.
Printre domeniile investigate în cadrul Operațiunii JUPITER 6 se numără:
Evaziunea fiscală și contrabanda;
Spălarea banilor și delapidarea;
Înșelăciunea și falsul în documente;
Faptele de corupție și abuzul în serviciu;
Furtul și furtul calificat;
Infracțiunile la regimul armelor și munițiilor;
Infracțiunile împotriva mediului și regimul deșeurilor;
Alte fapte de natură penală aflate în atenția procurorilor.
Anchetele sunt desfășurate în dosare distincte, iar persoanele vizate urmează să fie cercetate în funcție de probele administrate de organele judiciare.
Percheziții, audieri și sechestre asupra bunurilor
Operațiunea nu se limitează la efectuarea perchezițiilor domiciliare. În paralel, anchetatorii desfășoară activități pentru administrarea probelor, pun în aplicare mandate de aducere și audiază persoanele implicate în cauzele investigate.
De asemenea, sunt analizate bunurile și valorile care ar putea proveni din activități ilegale, în vederea instituirii măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciilor.
Prin amploarea acțiunilor și cooperarea dintre instituțiile implicate, Operațiunea JUPITER 6 urmărește combaterea fenomenului infracțional, destructurarea mecanismelor utilizate pentru comiterea faptelor și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
Autoritățile subliniază că perchezițiile reprezintă procedee probatorii și nu înseamnă automat că persoanele vizate sunt vinovate. Principiul prezumției de nevinovăție rămâne aplicabil pe tot parcursul procedurilor judiciare.
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