Leacul grecesc pentru răceală şi gripă. Efectele se văd imediat

Grecia are o tradiţie bogată în tratamentele naturiste. Leacuri vechi de sute de ani sunt încă folosite uneori pentru a trata sau remedia anumite afecţiuni.

Dacă tuşiţi sau suferiţi de bronşită sau pneumonie, puteţi încerca următorul remediu, care stimulează eliminarea mucozităţilor: beţi ceai de oregano şi fenicul. Aveţi nevoie de două linguri de frunze uscate de oregano mărunţite şi o jumătate de linguriţă de fructe de fenicul zdrobite. Peste ele se toarnă o cană de apă clocotită, şi se lasă la infuzat, cu vasul acoperit, 15 minute. Se strecoară şi se beau 2-3 căni pe zi.