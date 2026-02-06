Iubita milionarului ucis, Adrian Krainer, reținută de procurori. Este suspectată că ar fi ajutat o femeie să-și omoare mama prin otrăvire - VIDEO

Potrivit anchetei, femeia din Sibiu a avut două ajutoare

Potrivit anchetei, femeia din Sibiu a avut două ajutoare: o asistentă medicală din Cisnădie, care a administrat substanțele letale, și o altă femeie de 40 de ani, identificată acum ca fiind Viliginschi, scrie Ora de Sibiu. Aceasta ar fi îndrumat-o, i-ar fi oferit sfaturi și informații și ar fi contribuit la organizarea crimei.

VIDEO

VIDEO

Vineri dimineață, anchetatorii au descins la domiciliul Adrianei Viliginschi, iar în urma perchezițiilor au decis reținerea ei ca susepctă. Procurorii cer arestarea ei preventivă.

Comunicatul PT Sibiu

În data de 06.02.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu va dispune reținerea unei persoane de sex feminin în vârstă de 40 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 188 alin 1, 189 alin. 1 lit. a) și b) C.pen.

Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Crima a avut loc în iunie 2024. Atunci, o femeie de 38 de ani și-a ucis mama după ce i-a pus sedative în ceai, apoi a chemat asistenta complice, care i-a injectat o doză mare din aceeași substanță. Pentru a se asigura că victima nu mai trăiește, cele două au sufocat-o cu o pernă.

Ancheta continuă, iar procurorii extind cercetările pentru a stabili rolul exact al fiecărui participant.